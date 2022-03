Ukraine-Krieg : Kommunen richten im Eiltempo Flüchtlingsunterkünfte her

In den Landesunterkünften wird es enger: Viele Ukraine-Flüchtlinge kommen dort an. Sie sollen so schnell wie möglich in den Kommunen untergebracht werden. Notunterkünfte entstehen im Eiltempo. Aber es geht um mehr als eine Bleibe, sagt die Innenministerin.

Die Kommunen in Schleswig-Holstein bereiten sich auf die Aufnahme vieler weiterer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. Am Sonntag empfingen die Landesunterkünfte bis Mitternacht 270 weitere Schutzsuchende, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt zählten diese Unterkünfte etwa 1600 Kriegsflüchtlinge. Viele andere wurden berei...

