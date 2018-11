Offene Fragen : Kohlekommission diskutiert über Strukturwandel und Zeitplan

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission muss heute offene Fragen zum Zeitplan ihrer Arbeit klären.

von dpa

26. November 2018, 05:06 Uhr

Vor allem die ostdeutschen Kohleländer verlangen konkretere Zusagen zum Strukturwandel in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier, bevor die Kommission «Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung» einen Zeitplan für das Ende der Stromgewinnung aus Kohle vorlegt. Eigentlich hatte das Gremium, in dem unter anderem Wirtschafts- und Umweltverbände vertreten sind, schon am Mittwoch ein Gesamtpaket vorlegen wollen, das Maßnahmen für den Klimaschutz in den kommenden Jahren und ein Enddatum für den Kohleausstieg enthält.