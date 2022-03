Sondergipfel : König statt Scholz: Kanzler verpasst Nato-Familienfoto

Die Nato bemüht sich angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine um ein Bild der Stärke und Geschlossenheit. Zum Auftakt des Sondergipfels in Brüssel läuft es allerdings nicht ganz rund.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Nato-Sondergipfel zu Russlands Krieg gegen die Ukraine für ungewollte Aufregung gesorgt. Der SPD-Politiker kam am Vormittag erst mit deutlicher Verspätung zu dem Spitzentreffen in der Brüsseler Bündniszentrale an. In Folge verpasste er sowohl das traditionelle Familienfoto als auch die Eröffnung der Sitzung durch Nat...

