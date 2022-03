Energie : Klimaschützer wollen Lützerath verteidigen

Nach der Niederlage im Gerichtsstreit um ein Grundstück am Braunkohletagebau Garzweiler haben Klimaschützer entschlossenen Protest angekündigt. „Wir rufen dazu auf, Lützerath mit allem zu verteidigen, was es braucht“, sagte eine Vertreterin von Fridays for Future am Dienstag am Rand des Tagebaus in dem vor allem von Aktivisten bewohnten Ort Lützerath.

Mit einer Demonstration am 23. April wollen örtliche und bundesweite Klimaschutz-Organisatornen ein Ende der Braunkohleverstromung fordern. „Klar ist, dass die deutsche 1,5 Grad-Grenze vor Lützerath verläuft“, sagte Pauline Brünger von Fridays for Future. Am Montag hatte das Oberverwaltungsgericht Münster in einem vom letzten Landwirt am Ort betriebene...

