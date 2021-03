Klima-Allianz : Klimaorganisationen: Forderungen an künftige Bundesregierung

Noch rund sieben Monate bis zur Bundestagswahl. Die Klima-Allianz drängt zur Eile - und gibt klare Ziele vor. Die Wahlprogramme der Parteien seien noch längst nicht ambitioniert genug.

Berlin | Klimaorganisationen haben die Parteien in Deutschland aufgefordert, sich deutlich ambitioniertere Klimaziele zu setzen und diese auch in ihren Wahlprogrammen zu verankern. Das geht aus einem Papier hervor, das die Klima-Allianz Deutschland am Montag vor...

