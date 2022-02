Politik : Kieler Landtag geschlossen auf Seite der Ukraine

Der Landtag in Kiel hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Die mit dem militärischen Angriff einhergehende Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine stellen einen eklatanten Völkerrechtsbruch dar“, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, den das Parlament am Donnerstag einstimmig beschloss. „Russland muss sich sofort aus der Ukraine zurückziehen und umgehend sämtliche militärische Aktionen einstellen.“

Als Reaktion müssten harte Sanktionen gegen Russland verhängt werden. „Der Landtag steht fest an der Seite des ukrainischen Staates und erklärt sich solidarisch mit der Bevölkerung in der Ukraine.“...

