Politik : Kiel kann kurzfristig 100 Geflüchtete aufnehmen

Die Stadt Kiel bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten vor. Es könnten kurzfristig 100 Geflüchtete aufgenommen werden, bestätigte eine Sprecherin der Stadt der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Mit etwas Vorlauf könnten Kapazitäten für weitere Hunderte Flüchtlinge geschaffen werden. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hatte die Landeshauptstadt am Freitag die Flagge des internationalen Bündnisses „Mayors for Peace“ auf dem Rathaus gehisst. Die Fahne zeigt eine weiße Taube als Symbol des Friedens. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Geflüchtete ein - sollte sich die Situation weiter ve...

