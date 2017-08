Hintergrund : Kenia: Große Volkswirtschaft in Ostafrika

Kenia ist ein politisch und wirtschaftlich wichtiger Staat in Ostafrika. Mit 580 000 Quadratkilometern ist er gut eineinhalb Mal so groß wie Deutschland. Das Land hat geschätzt knapp 48 Millionen Einwohner, davon leben 3,5 in der Hauptstadt Nairobi.