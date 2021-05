Katholische Kirche : Kehrtwende: Regensburg doch für Missbrauchskommission

Kehrtwende im Bistum Regensburg: Auch in der Diözese von Bischof Rudolf Voderholzer soll es künftig eine Aufarbeitungskommission zu sexuellem Missbrauch in der Kirche geben - nach einigem Hin und Her.

Regensburg | Jetzt also doch: Auch das katholische Bistum Regensburg will eine Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche einrichten. „Die konstituierende Sitzung der Aufarbeitungskommission findet in den nächsten Tagen statt“, teilte das Bistum am Freitag mit. Es ist eine Kehrtwende: In den vergangenen Monaten und auch kurz vor der Mitt...

