Ärzte : Kassenärztliche Vereinigung begrüßt Landarztquote

In den kommenden Jahren gehen etliche Ärzte in den Ruhestand. Vor allem für den ländlichen Raum könnte dies große Probleme bedeuten. Eine Quote soll Abhilfe schaffen.

Die verabschiedete Landarztquote stößt bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens (KVN) auf Zustimmung. „Sie ist ein weiterer Baustein, um den Hausärztemangel in Niedersachsen zu beheben“, teilte die KVN auf dpa-Anfrage mit. Diese Quote sei allerdings kein Allheilmittel. Selbst wenn ab sofort alle angekündigten Maßnahmen wie mehr Studienplätze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.