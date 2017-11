Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe: Drittes Geschlecht im Behördenregister nötig

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 10:45 Uhr

Personen, die sich dauerhaft weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen lassen, würden in ihren Grundrechten verletzt, wenn sie das Personenstandrecht zwinge, das Geschlecht zu registrieren - aber keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulasse, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.

Die als Frau geführte Klägerin möchte als «inter/divers» in das Geburtenregister eingetragen werden. Das Bundesverfassungsgericht setzte eine Frist bis Ende 2018 für eine verfassungsgemäße Neuregelung. (1BvR 2019/16)

