Stellungnahme des Erzbischofs : Kardinal Marx will nach Missbrauchsgutachten vorerst im Amt bleiben

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will zumindest vorerst im Amt bleiben, betonte aber auch: „Ich klebe nicht an meinem Amt“. Marx äußerte sich am Donnerstag zu dem Missbrauchsgutachten aus der vergangenen Woche.

Als Reaktion auf das erschütternde Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising hat Kardinal Reinhard Marx Betroffene wie Gläubige erneut um Entschuldigung gebeten und eine Erneuerung der Kirche gefordert. „Wir sehen ein Desaster“, sagte Marx am Donnerstag in München mit Blick auf das vor einer Woche vorgelegte Gutachten zum sexuellen Missbra...

