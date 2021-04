Katholische Kirche : Kardinal Marx verzichtet auf Bundesverdienstkreuz

Er sollte den Verdienstorden der Bundesrepublik erhalten. Die Missbrauchsopfer kritisierten die Verleihung aufs Schärfste. Nun verzichtet Kardinal Marx auf die Auszeichnung.

München | Der Münchner Kardinal Reinhard Marx verzichtet auf das Bundesverdienstkreuz, nachdem Missbrauchsopfer die geplante Verleihung kritisiert hatten. Wie ein Sprecher des Erzbistums von München und Freising mitteilte, richtete Marx per Brief eine entsprechende Bitte an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Auszeichnung hätte am Freitag in Berlin ...

