SPD-Parteitag : Kanzlerkandidat Scholz wirbt mit seiner Erfahrung

Die SPD will im Wahlkampf aufholen und stellt beim Parteitag ihren Kanzlerkandidaten in den Mittelpunkt. Olaf Scholz greift die Kontrahenten an - und betont seine politische Erfahrung.

Berlin | SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Rennen um das Kanzleramt mit seiner Erfahrung geworben. „Ich kann meine Erfahrung, meine Kraft und meine Ideen einbringen“, sagte Scholz am Sonntag beim digitalen Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin. Der Vizekanzler wurde von den Delegierten mit 96,2 Prozent als Kanzlerkandidat bestätigt. 513 Delegierte s...

