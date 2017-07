«Wir wollen ein Veto» : Justizstreit in Polen spitzt sich zu

vergrößern 1 von 2 Foto: Alik Keplicz 1 von 2

Die Unabhängigkeit der Justiz liegt für viele Polen wortwörtlich in der Hand ihres Präsidenten. In Windeseile trieb die nationalkonservative Warschauer Regierung eine umstrittene Reform zum Obersten Gericht durch den Sejm.

Am Freitag debattierte bereits der Senat über den Entwurf. Seine Zustimmung galt als sicher, weil auch dort die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Mehrheit hat. Dann muss nur noch Präsident Andrzej Duda unterschreiben.

Um das Staatsoberhaupt davon abzuhalten, hatten am Donnerstag Zehntausende vor dem Warschauer Präsidentenpalast demonstriert. «Freies europäisches Polen», riefen um Demokratie und EU-Mitgliedschaft ihres Landes besorgte Bürger auch in Städten wie Krakau, Breslau und Posen. Sie forderten: «Wir wollen ein Veto!»

Die Reformen sollen unter anderem der Regierung ermöglichen, Richter des Obersten Gerichtes in den Ruhestand zu schicken und ihre Posten neu zu besetzen. Die Richterposten im - über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden - Landesrichterrat (KRS) sollen ebenfalls neu besetzt werden. Kritiker befürchten zudem, dass ein befangenes Oberstes Gericht künftig sogar Wahlen für ungültig erklären könnte.

Die EU droht Warschau wegen des Justizumbaus Sanktionen an. Für Empörung sorgen die Reformpläne auch in Nachbarländern Polens.

In einer gemeinsamen Erklärung warnten die höchsten Richter Tschechiens am Freitag vor der Zerstörung des Rechtsstaates. Nach der Lähmung des Verfassungsgerichts und der Unterordnung der öffentlich-rechtlichen Medien komme es nun in Polen zu einem beispiellosen Angriff auf die Unabhängigkeit des Gerichtswesens, erklärten die Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, des Obersten Gerichts und des Oberverwaltungsgerichts in Tschechien.

Ähnlich äußerten sich auch die höchsten Richter der Slowakei. Das Oberste Gericht in Bratislava veröffentlichte eine in dieser Form bisher ungekannte Kritik an einem befreundeten Land: «Das beschlossene Gesetz über das Oberste Gericht der Republik Polen kann dessen Unabhängigkeit bedrohen und würde so dessen Unterordnung unter die Exekutivgewalt ermöglichen», heißt es in der offiziellen Verlautbarung.

Ähnlich sieht es der Deutsche Richterbund. Geplant sei in Polen offenkundig «eine politisch gelenkte Justiz, in der willfährige Richter und Staatsanwälte an ihren Fäden tanzen», sagte der Richterbund-Vorsitzende Jens Gnisa dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Justizreform stößt auch in Brüssel auf Kritik. Die EU-Kommission drohte ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages an. Dieser sieht bei «schwerwiegender und anhaltender Verletzung» der im EU-Vertrag verankerten Werte als schwerste Sanktion eine Aussetzung der Stimmrechte des Mitgliedstaates vor. Am kommenden Mittwoch will die EU-Kommission erneut über Polen beraten.

Warschauer Regierende wiesen die Vorwürfe Brüssels als «ungerechtfertigt» zurück. Sie argumentieren: Die Reformen seien den Bürgern versprochen worden, denn Polens Justiz sei seit dem Ende des Kommunismus 1989 nicht reformiert worden und korrupt.

«Die Justiz funktioniert schlecht», sagte Regierungschefin Beata Szydlo. Richter würden keiner demokratischen Kontrolle unterliegen, diese wolle man einführen. Ähnliche Regelungen hätten mitunter Deutschland oder Dänemark, sagte die PiS-Politikerin. Die protestierende Opposition beschuldigte sie der «Anarchie».

Die Hoffnungen der polnischen Oppositionellen auf Dudas Eingreifen könnten allerdings vergebens sein. Bisher winkte das Staatsoberhaupt, das im Wahlkampf 2015 von der PiS unterstützt wurde, selbst die umstrittensten Gesetze durch. Ein überraschendes Machtwort Dudas im Justizstreit ließ nur kurz hoffen: Er setzte Änderungen durch, die zwar den Regierungseinfluss auf die Justiz abschwächten, die Sorge um die Rechtmäßigkeit aber nicht nahmen.

Ein Gesprächsgesuch des polnischen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, der vermitteln wollte, lehnte Duda ab. Während der Proteste vor seinem Warschauer Amtssitz erholte er sich Medienberichten zufolge in der Sommerresidenz an der Ostsee.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 18:18 Uhr