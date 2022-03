Protest gegen Ukraine-Krieg : Journalistin will nach Fernsehprotest in Russland bleiben

Wegen ihrer Protestaktion gegen den Ukraine-Krieg im russischen Fernsehen wurde sie als Heldin gefeiert. Jetzt fürchtet die Journalistin Marina Owssjannikowa um ihr Leben.

Die russische TV-Journalistin, die während der Nachrichten im Staatsfernsehen mit einem Plakat gegen Russlands Krieg in der Ukraine protestiert hat, will trotz Angst um ihre Sicherheit ihr Land nicht verlassen. „Wir werden in Russland bleiben“, sagte Marina Owssjannikowa in einem Interview des „Spiegel“ über sich und ihre beiden Kinder - sie hat einen...

