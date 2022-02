AfD-Spendenaffäre : Jörg Meuthen stimmt für Entzug der eigenen Immunität

In der AfD-Spendenaffäre kann gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen ermittelt werden. Die Immunität des Abgeordneten wird aufgehoben – er stimmte selbst dafür.

Das EU-Parlament hat dem fraktionslosen Europaabgeordneten und ehemaligen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen die parlamentarische Immunität entzogen. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für diesen Schritt, wie am Dienstag in Straßburg verkündet wurde. AfD-Spendenaffäre: Ermittlungen gegen Meuthen Damit steht strafrechtlichen Ermittlungen gegen Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.