Kommentar : Jens Spahn: Warum ein Rücktritt jetzt nichts ändern würde

Schneller impfen ohne Spahn? Das ist eine Illusion.

Berlin | Es ist einiges zusammengekommen, was die Corona-Bilanz des Bundesgesundheitsministers schmälert. Der Mangel an Impfstoff und der verschobene Start der Schnelltest-Offensive haben das Vertrauen in sein Management der Krise schwinden lassen. Ihn jetzt wegen des Stopps der Astrazeneca-Impfungen zum Rücktritt aufzufordern, ist nicht redlich - zumal er auc...

