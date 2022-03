Gesetz : Israel billigt umstrittenes Zuzugsverbot für Palästinenser

Ehepaare, bei denen ein Partner Israeli und der andere Palästinenser ist, dürfen wegen eines Gesetzes nicht legal gemeinsam in Israel leben. Das Verbot ist umstritten - und wurde jetzt erneut verlängert.

Israel hat ein umstrittenes Gesetz zum Zuzugsverbot für Palästinenser wieder eingeführt - auch wenn diese mit einem israelischen Staatsbürger verheiratet sind. Das Gesetz wurde am Donnerstag im Parlament in Jerusalem abschließend mit 45 zu 15 Stimmen angenommen. Wie das israelische Radio berichtete, wird in dem Gesetz nicht nur auf Sicherheitsbedenken ...

