Lawrow-Besuch : Iran warnt nach Angriff vor Auswirkungen auf Atomgespräche

Die Bemühungen um eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran haben erst begonnen. Schon stellt sich die Frage, wie erfolgreich die Gespräche werden. Russland warnt bereits vor einem Scheitern.

Kansas City | Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf die iranische Atomanlage Natans warnt die Führung in Teheran vor negativen Auswirkungen auf die Bemühungen zur Rettung des internationalen Atomabkommens. „Der Vorfall in Natans erschwert die Verhandlungen“, sagte Außenminister Dschawad Sarif am Dienstag am Rande von Gesprächen mit Russlands Außenminister...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.