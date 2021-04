Online-Konferenz : Iran-Atomabkommen: EU arbeitet an Rückkehr der USA

Der Machtwechsel in den USA hat Hoffnungen auf Bewegung im Atomstreit mit dem Iran geschürt. Nun lädt die EU zu Beratungen um den Amerikanern eine Rückkehr zu erleichtern.

Brüssel | Auf Einladung der Europäischen Union haben Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Chinas, Russlands und des Irans am Freitag über die mögliche Rückkehr der USA in das Wiener Atomabkommen von 2015 beraten. Die Online-Konferenz begann am Vormittag, wie Diplomaten bestätigten. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war 2018 aus dem JCP...

