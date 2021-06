Großbritannien : Interne Ministeriumsdokumente an Haltestelle vergessen

Vasil Gedenidze/British Embassy in Georgia/AP/dpa

Vasil Gedenidze/British Embassy in Georgia/AP/dpa

Offenbar hat ein Mitarbeiter des britischen Verteidigungsministeriums geheime Dokumente an einer Bushaltestelle liegen lassen. Darin ging es laut BBC um Vorfall der „HMS Defender“ vor der Krim.

London | Geheime Unterlagen aus dem britischen Verteidigungsministerium hat ein Mitarbeiter an einer Bushaltestelle vergessen. Ein Passant entdeckte die völlig durchweichten Dokumente in der südostenglischen Grafschaft Kent und übergab sie der BBC, wie der Sender am Sonntag berichtet. Es handle sich um knapp 50 Seiten, darunter E-Mails und Präsentationen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.