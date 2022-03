Tarifstreit : „Internationaler Frauentag“: Kita-Beschäftigte streiken

Tausende Kita-Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen wollen an diesem Dienstag - dem Internationalen Frauentag - vorübergehend die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat seine Mitglieder im Tarifstreit für die Sozial- und Erziehungsberufe zu Warnstreiks aufgerufen. In zahlreichen NRW-Städten haben die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste, der Behindertenhilfe und der Ganztagsschulen Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Darüber hinaus wird es laut Verdi weitere kleinere und größere Aktionen geben.

Der Internationale Frauentag am 8. März sei ein guter Tag, um die Forderungen in der Tarifauseinandersetzung mit einem Streik zu unterstützen, sagte Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.