Politik : Innenminister Pegel wegen Corona-Infektion in Quarantäne

Mit Innenminister Christian Pegel (SPD) muss erstmals ein Mitglied der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns wegen einer Corona-Infektion die Amtsgeschäfte ruhen lassen. Der Minister weise die üblichen Krankheitssymptome auf und befinde sich seit einer Positiv-Testung am Donnerstag in Quarantäne, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Pegel habe vorsorglich keine Kontakte mehr außerhalb seines Hausstands gehabt - seit er am Montag erste Anzeichen einer Erkrankung verspürt habe.

Mehrere Selbsttests seien zunächst negativ ausgefallen, ehe dann am Donnerstag die Infektion nachgewiesen worden sei. An der Kabinettssitzung am Dienstag und an der Beratung des Krisenstabes zum Krieg in der Ukraine hatte Pegel via Internet-Schaltung teilgenommen. Der Minister will nach eigenen Angaben von Montag an wieder weitgehend die geplanten Term...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.