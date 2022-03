Politik : In einer neuen Schule

Vor wenigen Wochen gingen Marian, Ostap und die anderen Kinder noch in ihrem Heimatland zur Schule. Jetzt sitzen sie in einem Klassenzimmer in Deutschland. Denn die Kinder sind wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen. In der Stadt Köln besuchen sie nun eine internationale Klasse mit Jugendlichen und Kindern aus vielen verschiedenen Ländern.

„Zur Verständigung haben wir zunächst Hände und Füße“, erzählt der Leiter der Schule. Außerdem gibt es einige Lehrkräfte, die Russisch sprechen. Zwar haben die Menschen in der Ukraine ihre eigene Sprache. Sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen aber auch Russisch. Die Kinder sollen jetzt Zeit bekommen, und sich an die Sprache und ihren neuen Al...

