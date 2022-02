Ukraine-Konflikt : Im Livestream: Das sagen Scholz und Putin nach dem Krisen-Gespräch

Wie geht es in der Ukraine-Krise weiter? Am Dienstag trafen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz. Hier sehen Sie die anschließende Pressekonferenz live.

Inmitten der Ukraine-Krise hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen - und zum Auftakt des Treffens die Bedeutung des Dialogs betont. „Das Wichtigste“ sei es, dass Probleme durch „gute Gespräche miteinander“ gelöst würden, sagte Scholz am Dienstag in Moskau. Unmittelbar vor dem Treffen...

