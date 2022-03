Krisenhilfe : IG Metall: Ukrainer schneller in Arbeitsmarkt integrieren

Die IG Metall möchte die Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt vorantreiben. Dafür sei es wichtig, dass die oft hohen Bildungsabschlüsse der Ankömmlinge in Deutschland schnell und unbürokratisch anerkannt werden, erklärte die Gewerkschaft am Mittwoch. Geschehe das nicht, könnten die Menschen in schlecht bezahlte Jobs abrutschen. Den Integrationsprozess möchte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben im engen Austausch mit den Landesregierungen begleiten.

Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.