Politik : Hospitalisierungsinzidenz sinkt wieder leicht

Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag wieder leicht gesunken. Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche lag bei 6,05, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel (Stand: 18:50) hervorgeht. Tags zuvor hatte der Wert 6,22 und am vergangenen Dienstag 5,15 betragen.

Am Dienstag lagen 340 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern - das waren 13 weniger als am Montag. Von ihnen werden 41 auf einer Intensivstation behandelt und 28 davon beatmet. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 6 auf 2088. Insgesamt sind laut Landesmeldestelle rund 211.300 Menschen genesen. Die Sieben-...

