Politik : „Hört auf zu kämpfen“: Tausende fordern Frieden in Ukraine

Mit Kundgebungen, Mahnwachen und Friedensgebeten haben Tausende Menschen in Niedersachsen und Bremen zum Frieden in der Ukraine aufgerufen. In Hannover wandte sich Ministerpräsident Stephan Weil mit einem eindringlichen Appell an russische Soldaten.

Um Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, sind in Niedersachsen und Bremen am Freitag nach Polizei-Angaben Tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Hannover versammelten sich nach einem interreligiösen Friedensgebet in der Marktkirche auf dem Platz davor rund 1500 Menschen. Einige hatten Ukraine-Flaggen und Kerzen mitgebracht. Bei ...

