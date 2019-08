FC Bayern München : Hoeneß: Auseinandersetzung mit Rummenigge kein Rückzugsgrund

Bayern Münchens Vereispatron Uli Hoeneß hat die Entscheidung über seine Zukunft publik gemacht. Zu den Gründen äußerte er sich nun auf einer Pressekonferenz.

von dpa

30. August 2019, 13:22 Uhr

Uli Hoeneß hat bestritten, dass der angekündigte Rückzug aus seinen Ämtern beim FC Bayern München mit kolportierten «Zwistigkeiten» mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu tun gehabt hätte.

«Nein, das hat nicht dazu beigetragen», sagte der Präsident des FC Bayern München. In der einen oder anderen Sachfrage habe man unterschiedliche Auffassungen gehabt und es sei auch mal etwas lauter geworden, aber es sei immer eine Diskussion in der Sache gewesen. «Sie glauben doch wohl nicht, dass ich wegen einem Streit solch ein Amt aufgebe», sagte der 67-Jährige.

Weggefährte Edmund Stoiber hatte von «Zwistigkeiten» mit Vorstandschef Rummenigge gesprochen, der sich anders als Hoeneß nicht klar zu Trainer Niko Kovac bekannt hatte. Laut Hoeneß war der angekündigte Rückzug aus den Ämtern eine lange gereifte Entscheidung aus mehreren Faktoren gewesen. Mehr Zeit mit der Familie, ein gut aufgestellter Club und eine geordnete Zukunft seien Faktoren gewesen, sagte Hoeneß.

Auch die Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr, als es Kritik und Buhrufe gegeben hatte, sei «kein ausschlaggebender Punkt» gewesen, aber ein Anstoß. «Wir haben es geschafft, alle Weichen in aller Ruhe zu stellen», sagte Hoeneß. «Ich wollte durch das große Tor gehen und das selbst entscheiden.»

Hoeneß bezeichnete den langjährigen Adidas-Boss Herbert Hainer als Idealbesetzung beim FC Bayern für seine Nachfolge. «Einer, der Adidas führen kann, kann auch den FC Bayern führen», sagte Hoeneß. Hainer (65) sei «ein Mann des Sports», er habe viel Ahnung von der Wirtschaft.

Hoeneß wird sich nach vier Jahrzehnten aus der Führungsspitze des FC Bayern München zurückziehen. Der 67-Jährige will am 15. November nicht wieder als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren. Seinen Vorsitz im Aufsichtsrat möchte er in der ersten Sitzung nach der Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen. Das sei für ihn selbstverständlich gewesen, denn man könne einen neuen Präsidenten nicht zur «Lame Duck», in dem man ihm nicht den Posten des einflussreichen Aufsichtsratsvorsitzenden gebe, sagte Hoeneß.

Sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates wird Hoeneß aber für die Dauer seiner Bestellung bis November 2023 weiterhin wahrnehmen. Beide Spitzenämter von Hoeneß soll der langjährige Adidas-Chef Hainer übernehmen.

Hoeneß sieht in Oliver Kahn eine Toplösung für den Vorstand des FC Bayern. «Da ist eine großartige Entwicklung zu sehen», lobte Hoeneß den früheren Fußball-Nationaltorhüter. Kahn habe ihn unregelmäßig immer wieder in seinem Büro zu Gesprächen getroffen.

«Irgendwann hat es bei mir klick gemacht», sagte Hoeneß. Der frühere Kapitän und Torhüter wird in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. «Er hat einen hervorragenden Eindruck im Aufsichtsrat gemacht», sagte Hoeneß. Kahn sei «ein sehr reflektierender Mensch».

Zunächst fungiert Kahn als Mitglied des Vorstandes. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden. «Das muss man sich nicht so formell vorstellen, sondern eher fließend», sagte Hoeneß.

Nun blickt er voller Spannung auf die Zeit nach Abgabe seiner Spitzenämter. «Ich habe überhaupt keinen Plan», verriet sagte der 67-Jährige. Er werde das «erste Mal ohne größere Verantwortung» sein. «Das ist eine spannende Aufgabe.» Seine Ehefrau Susi habe bis zuletzt nicht glauben können, dass Hoeneß seine Spitzenämter abgeben werde. «Aber eines können Sie mir glauben, wer mich kennt, weiß, dass ich kein Zigarre rauchender und Golf spielender Rentner werde.» Hoeneß werde aber «schon was einfallen».

Er werde dem FC Bayern aber weiter als Ratgeber zur Seite stehen, kündigte Hoeneß an. «Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, von mir wird noch was zu hören sein», sagte Hoeneß.