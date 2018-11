Landesparteitag : Höcke will Thüringer AfD-Vorsitzender bleiben

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will sich heute auf einem Landesparteitag im Amt bestätigt lassen. Der 46-jährige Wortführer des ultrarechten Parteiflügels tritt in Pfiffelbach bei der Neuwahl des Landesvorstands erneut für den Parteivorsitz an, wie ein Sprecher sagte.

von dpa

03. November 2018, 05:05 Uhr

Höcke war Mitte Oktober auch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019 gekürt worden. Auch der zweite AfD-Landessprecher Stefan Möller kandidiert erneut. Höcke geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass die Auseinandersetzungen mit der gemäßigten Parteigruppierung Alternative Mitte in eine neue Runde geht.