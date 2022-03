Krisen : Hilfsorganisation Oxfam befürchtet Hungerkrise in Ostafrika

Die Welt schaut auf den Krieg in der Ukraine. Die sich abzeichnende Hungerkatastrophe in Ostafrika könnte dabei aus dem Blick geraten - zum Leidwesen von Millionen Menschen.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam warnt vor einer drohenden Hungerkrise in Ostafrika. Grund dafür sei unter anderem der Krieg in der Ukraine, sagte die Vorstandsvorsitzende Gabriela Bucher. „Ostafrika steht vor einer zutiefst alarmierenden Hungerkrise. Gebiete in Äthiopien, Kenia, Somalia, Südsudan und darüber hinaus erleben eine Katastrophe. Selbst ...

