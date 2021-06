Österreichs Rechtspopulisten : Herbert Kickl ist neuer FPÖ-Chef

Seine Nominierung durch das Präsidium war einstimmig. Aber nicht alle FPÖ-Anhänger sind glücklich mit Herbert Kickl als neuem Parteichef. Wohin steuern Österreichs Rechtsaußen?

Wiener Neustadt | Die rechte FPÖ in Österreich wird künftig von Herbert Kickl angeführt. Die Delegierten eines außerordentlichen Bundesparteitags wählten den 52-Jährigen am Samstag in Wiener Neustadt mit 88,2 Prozent zum neuen Parteichef. Der FPÖ-Fraktionschef folgt Norbert Hofer an der Spitze der Rechtspopulisten nach. Hofer hatte vor wenigen Wochen auch wegen anha...

