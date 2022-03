Schule : Hamburgs neue erste Klassen mit Aufnahmerekord

Die künftigen ersten Klassen der staatlichen Hamburger Grundschulen verzeichnen einmal mehr einen Aufnahmerekord. Insgesamt werden nach den Sommerferien 16.839 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult, wie die Schulbehörde am Montag mitteilte. Das sind 561 mehr als im Vorjahr. Trotz des Schülerrekords und der in Hamburg geltenden freien Schulwahl sei gelungen, dass wie im Vorjahr rund 96 Prozent der Erstklässler an ihrer Wunschschule starten können.

Laut Schulbehörde stieg die Zahl der Erstklässler innerhalb von fünf Jahren um rund 2200 Kinder. Das entspreche rund 100 zusätzlichen Klassen. „Das war nur möglich, weil wir den Schulbau in den letzten Jahren dramatisch angekurbelt haben“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Inzwischen fließen seinen Worten nach pro Jahr rund 360 Millionen Euro in den ...

