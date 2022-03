Politik : Hamburg lockert Corona-Regeln

Die Corona-Zahlen sinken und auch in den Krankenhäusern entspannt sich die Lage zusehends. Entsprechend hat sich der Hamburger Senat nun auf Lockerungen bei den Corona-Regeln verständigt.

Angesichts sinkender Inzidenzen lockert Hamburg die Corona-Auflagen. So werde am Freitag das 2G-plus-Zugangsmodell in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt, sagte Vize-Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag nach einer Sitzung des rot-grünen Senats. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körperna...

