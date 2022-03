Wirtschaftsminister im Interview : Habeck lobt Opferbereitschaft: „Ich bin echt stolz auf Deutschland“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der Ukraine-Krise eine große Hilfsbereitschaft in Deutschland - obwohl die hohen Energiepreise für Belastungen sorgten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Bevölkerung in Deutschland für ihren Zusammenhalt in den aktuellen Krisen um Corona und den Krieg in der Ukraine gelobt. „Man sieht derzeit, was Deutschland leisten kann, wenn alle sich unterhaken“, sagte der Grünen-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er erlebe im Land gerade „eine enorme Hilfsbere...

