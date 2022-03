Landtag : Günther will Nord-CDU mit Abstand auf Platz eins führen

Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine startet die CDU in den Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Günther erhielt bei seiner Wahl als Spitzenkandidat gut 90 Prozent. Er setzt im Wahlkampf vor allem auch auf Zuversicht und Sicherheit.

Mit Zuversicht ist Schleswig-Holsteins ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.