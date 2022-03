Migration : Günther und Sütterlin-Waack besuchen Unterkunft in Boostedt

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) haben sich in der Landesunterkunft für Geflüchtete in Boostedt einen Eindruck von der Lage der Ukraine-Flüchtlinge verschafft. „Wir bereiten uns darauf vor, dass viele Menschen nach Schleswig-Holstein kommen“, sagte Günther am Freitag auf dem früheren Kasernengelände im Kreis Segeberg. Der Regierungschef dankte allen Helfern. „Schleswig-Holstein hält zusammen“, sagte er.

Schleswig-Holstein baut angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Landesunterkunft aktuell für weitere Flüchtlinge aus. „Dort werden Zelte für insgesamt 600 Menschen aufgestellt“, sagte der Sprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge, Wolfgang Kossert. Die sechs großen Zelte und ein weiteres mit einer Mensa sollen Mitt...

