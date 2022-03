Sitzung : Günther: Ukraine-Krieg erfordert weitreichende Konsequenzen

Russlands Krieg gegen die Ukraine wirkt sich zunehmend auf den Alltag auch im Norden aus. Eine Debatte im Landtag über Konsequenzen offenbart viel grundsätzliche Einigkeit, aber auch Differenzen bei konkreten Themen.

Der Landtag in Kiel hat Russlands Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt und volle Solidarität mit der Ukraine bekundet. In einer Generaldebatte wurde am Mittwoch Entsetzen über das Geschehen bei allen Politikern deutlich. Aus der russischen Bedrohung muss auch Schleswig-Holstein nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther weitreichende Konseq...

