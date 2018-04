Urteil aus Karlsruhe : Grundsteuer vor Reform

Die Berechnungsgrundlage ist verfassungswidrig. Richter setzen Frist bis 2019.

10. April 2018, 20:45 Uhr

Höchstrichterliches Urteil zur Grundsteuer: Die aktuellen Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundstücken seien seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepasst worden. Sie verstießen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes, entschied das Bundesverfassungsgericht.

„Die Besteuerung entfernt sich immer weiter von den aktuellen, realen Verhältnissen“, sagte der Vorsitzende des Ersten Senats, Ferdinand Kirchhof. Der Einheitswert definiert den Wert eines Grundstücks zu einem festgelegten Zeitpunkt – für Westdeutschland ist dies das Jahr 1964, für Ostdeutschland 1935. Eigentlich sollten alle Grundstücke im Abstand von sechs Jahren neu bewertet werden. Das ist aber seit der letzten Hauptfeststellung in Westdeutschland von 1964 nie mehr geschehen.

Bundesweit fallen rund 35 Millionen Grundstücke unter die Grundsteuer. Sie trifft die Eigentümer und wird an Mieter weitergegeben. Der Ertrag von aktuell fast 14 Milliarden Euro im Jahr ist eine wichtige Einnahmequelle von Städten und Gemeinden. Welche Auswirkungen eine Neuregelung auf Immobilienbesitzer und Mieter hat, hängt vom künftigen Modell ab. Nabu und Mieterbund etwa fordern eine Bodensteuer, bei der nur der tatsächliche Wert des Grundstücks ohne Gebäude besteuert wird. Sie soll Spekulation entgegenwirken und Mieter entlasten. Nach dem Modell der Mehrheit der Bundesländer sollen Bodenwert und Gebäude berücksichtigt werden. Verbände wie Haus & Grund favorisieren eine Steuer, die sich nur an der Flächengröße orientiert.

Der CDU-Wirtschaftsrat bewertete das Karlsruher Urteil als „herbe Quittung“ für Bund und Länder. Die Politik stehe nach dem Spruch der Verfassungsrichter vor einem Scherbenhaufen, der durch Uneinigkeit und durch jahrzehntelange Lethargie entstanden sei, kritisierte Generalsekretär Wolfgang Steiger im Gespräch mit unserer Redaktion. Er forderte Bund und Länder dazu auf, bis Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung zu präsentieren, die eine Verteuerung von Wohnraum unbedingt verhindere.

Kommentar von Uwe Westdörp: Es darf nicht teurer werden Es ist eine Ohrfeige für den Gesetzgeber. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts „völlig überholt“ und ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Mit anderen Worten: Die Grundsteuer, die jedes Jahr mehr als 13 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen spült, wird auf gesetzwidriger Basis erhoben. Dabei ist seit Langem klar, dass die geltenden Einheitswerte von 1964 und 1935 nichts über den heutigen Wert eines Grundstücks aussagen. Speziell in Citylagen haben sich die Preise stark verändert. Dennoch blieben die Einheitswerte unverändert. Wenn die Einnahmen trotzdem stiegen, dann durch geänderte Hebesätze. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Es muss nicht noch teurer werden, sagt das Gericht. Das Grundgesetz verlangt zwar eine neue Bemessungsbasis, aber keine Anhebung der Steuern. Aufgabe von Bund und Ländern ist es nun, eine Lösung zu finden. Heimliche Steuererhöhungen verbieten sich schon deshalb, weil die Steuerquellen bereits so stark sprudeln wie nie. Weitere Belastungen darf es nicht geben. Stattdessen muss alles getan werden, Haus- und Wohnungsbau anzukurbeln.

Reaktionen aus MV: „Steuer darf Wohnen nicht verteuern“

Verbände, Vereine und Politiker in MV begrüßten gestern das Urteil zur Grundsteuer. Landesfinanzminister Mathias Brodkorb (SPD) kündigte an, gemeinsam mit seinen Kollegen in Bund und Ländern so schnell wie möglich eine tragfähige Grundlage zu erarbeiten. Dabei müssten drei Aspekte berücksichtigt werden. „Ein neues System muss verfassungskonform und aufkommensneutral sein. Es geht nicht darum, dass Länder oder Kommunen mehr Geld einnehmen“, sagte der Minister. „Und nicht zuletzt sollte eine Reform so erfolgen, dass es keine ungerechte Behandlung zwischen den Bürgern am Sternberger und denen am Starnberger See gibt.“

Eine zügige Lösung forderte auch der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), der allein im Nordosten 150 Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften vertritt. Die Landesregierungen von MV und Schleswig-Holstein müssten jetzt im Bundesrat den Vorschlag Hamburgs unterstützen, ein flächenorientiertes und weitgehend aufkommensneutrales Modell zu verabschieden, meinte VNW-Direktor Andreas Breitner.

„Die Grundsteuer darf das Wohnen nicht verteuern“, betonte auch Monika Rachow, Vorsitzende von Haus & Grund Schwerin e.V.

Der zentrale Eigentümerverband setzt sich für eine flächenbasierte Berechnung ein. „Würde man den Verkehrswert mit einbeziehen, müsste man immer wieder eine Neubewertung vornehmen, sonst wären die Daten in zehn Jahren wieder veraltet“, so Rachow.

Der Mieterbund Schwerin und Umgebung e.V. begrüßte, dass nun ein Gerechtigkeitsproblem behoben werden müsse. „Da der Gesetzgeber viele Jahre untätig geblieben ist, ist die Grundsteuer wild gewachsen“, sagte der Vorsitzende Jürgen Fischer. Die Beteiligung der Mieter an der Steuer habe einen erheblichen Umfang angenommen. Für die Kommunen, die über die Hebesätze Einfluss nehmen können, sei es eine leichte Art gewesen, ihre Einnahmen zu erhöhen. „Ich hoffe, dass das künftig nicht mehr so einfach ist“, so Fischer.

Der Städte- und Gemeindetag in MV wertete die Umsetzungsfrist für eine Reform bis Ende 2024 als ein deutliches Zugeständnis, um die gemeindliche Ebene nicht in finanzielle Bedrängnis zu bringen. Falls der Bund keine Einigung mit den Ländern erreiche, müsse er diesen die Möglichkeit eröffnen, eigene Gesetze zu schaffen. Ein Verlust dieser Einnahmequelle würde in MV Mindereinnahmen von rund 200 Millionen Euro bedeuten.