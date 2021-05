Bundeswehr : Grundsatz-Einigung auf neues Luftkampfsystem

Der Eurofighter soll perspektivisch aus dem Bundeswehr-Bestand verschwinden. Jetzt hat sich Deutschland mit Frankreich und Spanien auf die Entwicklung eines Nachfolgesystems geeinigt.

Berlin | Deutschland, Frankreich und Spanien haben in ihren Regierungsgesprächen über das geplante Luftkampfsystem FCAS „grundsätzliche Einigung“ erzielt. Das teilte das Verteidigungsministerium am Montag den Obleuten des Verteidigungsausschusses in einer Unterrichtung mit. Dabei gehe es um eine bruchfreie Fortführung des trinationalen Projektes, hieß es in...

