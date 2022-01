„Kann wie ein Streichholz wirken” : Grünen-Außenpolitiker Trittin: Verstärkte NATO-Präsenz in Osteuropa gefährlich!

Mehrere NATO-Staaten wollen Kampfflugzeuge und Marineschiffe nach Osteuropa verlegen, um Russland von einem Militäreinsatz in der Ukraine abzuhalten. Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin warnt eindringlich davor.

von Redaktion

24. Januar 2022, 17:01 Uhr

„Alle Seiten sind gut beraten, kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern weiter an einer friedlichen Lösung des Konfliktes zu arbeiten“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und die Nato-Staaten müssen aufpassen, dass durch die eigenen Handlungen nicht die absurde Erzählung der Einkreisung Russlands noch mehr Nahrung erhält.“

„Das sollten wir unterlassen!”

Schließlich beruhe die innerrussische Legitimation des aggressiven Vorgehens des Kremls gegen die Ukraine genau darauf. „Wir befinden uns in einer hochfragilen, ja explosiven Situation“, sagte der Grünen-Außenpolitiker weiter. „Und in so einer Lage kann vieles wie ein Streichholz wirken. Das sollten wir unterlassen.”