Politik : Glockenläuten für Frieden in der Ukraine

In vielen Orten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Donnerstagmittag die Kirchenglocken länger geläutet als gewöhnlich, um damit zum Frieden für die Menschen in der Ukraine aufzurufen. Unter anderem in Rostock, Schwerin und Greifswald waren die Glocken für jeweils sieben Minuten zu hören. Jede Minute symbolisierte dabei einen Tag, den dieser Krieg bislang dauerte. Am 24. Februar hatten russische Truppen damit begonnen, völkerrechtswidrig in die Ukraine einzumarschieren und Städte aus der Luft anzugreifen.

Initiator der länderübergreifenden Aktion gegen die Invasion war die Europäische Vereinigung der Dombaumeister. Die Gemeinschaft wolle zum Krieg in der Ukraine nicht schweigen. Das Läuten der Glocken solle ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet sein und zugleich auch die Trauer um die Toten aller beteiligten Länder ausdrücken, hie...

