Journalismus : Gewalt gegen Presse: Mexiko erbost über EU-Resolution

Das Europaparlament kritisiert in einer Resolution den Umgang mit Journalisten in Mexiko. Die dortigen Regierung beschwert sich über Einmischung.

Mit einem wütenden Brief hat die mexikanische Regierung auf eine Resolution des Europaparlaments zu Gewalt gegen Journalisten und Aktivisten in Mexiko reagiert. „Vergessen Sie nicht, dass wir nicht mehr irgendjemandes Kolonie sind“, hieß es in dem Brief, der in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. „Lassen Sie Ihre als gute Absichten g...

