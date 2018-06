Arbeitnehmer zumeist skeptisch : Gedämpfte Erwartungen an Renten

Bund der Steuerzahler fordert „tragfähigen Interessenausgleich“

von Uwe Westdörp

04. Juni 2018, 20:45 Uhr

Berlin | Nur etwa jeder siebte abhängig Beschäftigte (15 Prozent) erwartet, von der späteren gesetzlichen Rente gut leben zu können. Dagegen gehen 80 Prozent davon aus, dass sie damit „gar nicht“ oder „gerade so“ zurechtkommen werden. Das hat eine Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbundes für den „DGB-Index Gute Arbeit“ ergeben. Besonders ausgeprägt ist die Sorge um die Alterssicherung demnach bei Frauen in den mittleren Altersgruppen, bei Beziehern geringer Einkommen, bei Beschäftigten in Teilzeitarbeit und bei Menschen mit unsicheren Beschäftigungsperspektiven.

„Aber auch in den mittleren und höheren Einkommensgruppen machen sich viele Beschäftigte große Sorgen um die Alterssicherung“, hält der DGB fest. Selbst bei einem Monatsbruttoeinkommen von mehr als 4000 Euro sagen noch 26 Prozent der Befragten: „Es wird nicht reichen“. 43 Prozent meinen, die gesetzliche Rente werde „gerade so ausreichen“. 28 Prozent dieser Beschäftigten schätzen: „Es wird ausreichen.“ Drei Prozent gehen davon aus, im Alter „sehr gut“ von der gesetzlichen Rente leben zu können.

Für DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach zeigen die Ergebnisse ein „großes Maß der Verunsicherung“. Mit Blick auf Frauen, Geringverdiener und Teilzeitbeschäftigte kritisierte die Gewerkschafterin im Gespräch mit unserer Redaktion: „Hier scheint die ständige Leistungs-Absenkung der Rentenversicherung seit Anfang des Jahrtausends zulasten des Vertrauens gegangen zu sein.“ Die Politik müsse jetzt dringend die Weichen für mehr Sicherheit stellen und für ein gutes Leistungsniveau auch auf lange Sicht sorgen, sagte Buntenbach unserer Redaktion.

Sie beklagte außerdem, dass Lücken in der gesetzlichen Rente der Umfrage zufolge oft nicht durch privates Sparen ausgeglichen werden könnten. „Und für betriebliche Altersvorsorge bekommen viele erst gar keine Angebote.“ Besonders fatal sei es, wenn sich mehrere Umstände unglücklich ergänzten: „ Je weniger jemand verdient, desto seltener wird betriebliche Altersvorsorge überhaupt angeboten.“ Die Botschaft an die Politik liegt laut Buntenbach auf der Hand: „Dreh- und Angelpunkt in der Rentenpolitik muss eine gestärkte gesetzliche Rente sein.“

Der Bund der Steuerzahler forderte unterdessen, „einen tragfähigen Interessenausgleich zwischen Rentnern und Beitragszahlern zu finden“. Dies werde keine leichte Aufgabe für die Rentenkommission sein, sagte Präsident Reiner Holznagel unserer Redaktion. Er betonte, die demografische Entwicklung hinterlasse nicht nur Spuren in der Rentenkasse, sondern auch in der Pflege- und Krankenversicherung. „Deshalb halte ich es für nötig, auch für diese Versicherungszweige Reform-Empfehlungen ausarbeiten zu lassen – denn dass die Politik nur die Rentenkasse im Blick hat, greift aufgrund der demografischen Herausforderungen zu kurz.“

Die Rentenkommission der Bundesregierung, die sich morgen konstituiert, soll bis zum Jahr 2020 Weichenstellungen für die Zeit nach 2025 erarbeiten. Noch vor der Sommerpause will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein erstes kurzfristiges Rentenprogramm vorlegen. Es soll sicherstellen, dass das Rentenniveau bis 2025 auf dem Stand von 48 Prozent bleibt und der Beitragssatz (aktuell 18,6 Prozent) nicht über 20 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Lohns steigt. Das Rentenniveau setzt die Standardrente (45 Jahre Beitragszahlung auf Basis eines Durchschnittsverdienstes) in Relation zum Entgelt eines Durchschnittsverdieners.

Kommentar “Aufreger“ von Uwe Westdörp Die Rentenkasse braucht aufgrund der alternden Gesellschaft deutlich mehr Geld. Da sind sich alle einig. Doch wer soll wie viel zahlen, und welches Rentenniveau ist angemessen? Daran scheiden sich die Geister. Die Rentenkommission wird deshalb alles andere als ein lahmer Debattierclub sein. Es sind harte Diskussionen zu erwarten – begleitet von einem Tauziehen zwischen Vertretern der Rentner auf der einen sowie der Beitrags- und Steuerzahler auf der anderen Seite. Die DGB-Studie, nach der die meisten Beschäftigten nur gedämpfte Erwartungen an die Rente haben, sollte Ansporn sein, das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken. Etliche Finanzprobleme ließen sich übrigens lösen, wenn man die Rentenkasse von versicherungsfremden Leistungen befreien würde, siehe die Mütterrente: Die Anerkennung von Kindererziehungszeiten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bezahlen sollte deshalb der Steuer- und nicht der Beitragszahler.

Damit es im Alter reicht

Jetzt hat die Bundesregierung es noch einmal schwarz auf weiß: Die meisten Beschäftigten (80 Prozent) erwarten, „gar nicht“ oder allenfalls „gerade so“ von ihrer gesetzlichen Rente leben zu können. Die Große Koalition kennt die Probleme. Sie will deshalb eine doppelte Haltelinie ziehen: Das Rentenniveau soll bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken, der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Doch warten noch weit größere Herausforderungen auf die Reformer.

Die Arbeitnehmer sorgen sich vor allem darum, ob ihre Renten ausreichend sein werden. „Wie schätzen Sie die gesetzliche Rente ein, die Sie später einmal aus Ihrer Erwerbstätigkeit erhalten werden?“, hat der DGB mehr als 4000 Beschäftigte gefragt. 45 Prozent meinen: „Es wird nicht ausreichen.“ 39 Prozent schätzen: „Es wird gerade ausreichen.“ 13 Prozent antworten: „Es wird gut ausreichen.“ Und nur zwei erklären: „Es wird sehr gut ausreichen.“ Auffällig ist laut DGB, dass auch bei Beziehern mittlerer und höherer Einkommen die Sorgen groß sind.

Als Risiko identifiziert die DGB-Studie neben geringen Löhnen vor allem die Teilzeitarbeit. Bei Beschäftigten mit einer Arbeitszeit unter 35 Stunden erwarten 57 Prozent, dass die Rente nicht ausreichend wird. Bei den Vollzeitbeschäftigten sind es 40 Prozent.

Doch sind die Probleme und Sorgen der Arbeitnehmer und Rentner nur die eine Seite der Medaille. Zugleich muss die Bundesregierung die Finanzen im Auge behalten. Zwar hat die Rentenversicherung aktuell noch eine Reserve von 32,3 Milliarden Euro (Stand März). Allerdings wird in der Zukunft sehr viel mehr Geld gebraucht. Das liegt vor allem daran, dass die geburtenstarken „Babyboomer“-Jahrgänge in den kommenden Jahren in Rente gehen. Auch werden die Menschen immer älter, beziehen länger Rente.

Hinzu kommt, dass die Leistungen zuletzt deutlich ausgeweitet worden sind und weitere Verbesserungen geplant sind. Reiner Holznagel vom Bund der Steuerzahler fasst im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen: „Die abschlagsfreie Rente mit 63, die zweistufige Anhebung der Mütterrente, die Ost-West-Angleichung der Renten, die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors beim Rentenniveau und auch der weitere Zuschussbedarf an die Rentenkasse aufgrund der demografischen Entwicklung – all das lässt den Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt an die Rentenkasse explodieren.“

Beim Start der vorherigen Großen Koalition im Jahr 2013 hat der Zuschuss der Steuerzahler laut Holznagel noch 81 Milliarden Euro betragen. „Bis 2022 wird er auf gut 110 Milliarden Euro zulegen“, sagt der Steuerzahlerpräsident voraus.

Dass der Bundeszuschuss steigen muss, daraus macht auch der Bundesarbeitsminister keinen Hehl. „Wenn man Haltelinien hat und Leistungen verbessert, dann heißt das unweigerlich, dass wir einen stärkeren Steuerzuschuss brauchen“, sagt Ressortleiter Hubertus Heil. Es gibt aber noch eine weitere Stellschraube, an der die Regierung drehen könnte: das Rentenalter. Derzeit steigt das Rentenalter bis 2030 auf 67 Jahre. Ökonomen fordern mit Blick auf die alternde Gesellschaft seit Langem eine weitere Anhebung – alternativ eine Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung. Sozialverbände und Gewerkschaften lehnen dies ab. „Schon jetzt erreicht nur eine Minderheit der Vollzeitbeschäftigten die Altersgrenze von 65 Jahren. Deshalb wäre die Rente mit 70 für viele nur ein großes Rentenkürzungsprogramm“, warnt etwa die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele.