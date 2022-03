Schulministerin : Gebauer: Schulbesuch soll ukrainische Kindern Halt geben

Die ersten Schulen in Nordrhein-Westfalen haben geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufgenommen. „Das Wichtigste ist, dass die Kinder erst mal zu sich kommen können und die Schule ihnen Halt und einen Alltag gibt“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag beim Besuch einer Gesamtschule in Köln. Dort werden seit etwa einer Woche sechs ukrainische Schüler unterrichtet. Zur Verständigung haben wir zunächst Hände und Füße“, sagte Ralf Emmermann, Leiter der Max-Ernst-Gesamtschule. Zudem gebe es an der Schule einige Lehrkräfte mit Russisch als Muttersprache.

Die ukrainischen Kinder besuchen eine „internationale Klasse“. Die insgesamt 19 Schüler sind zwischen 10 und 17 Jahre alt und haben unterschiedliche Nationalitäten. Deshalb halte er es für wichtig, den Fokus jetzt nicht nur auf eine einzelne Gruppe zu legen, sondern alle Kinder gleichermaßen im Blick zu behalten, betonte Emmermann. Ziel sei es, die Sch...

