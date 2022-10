Putins „Kanonenfutter“ - Rekruten kehren in Särgen heim

Die ersten zum Krieg in der Ukraine einberufenen Russen kehren in Särgen heim. Frauen klagen, ihre Männer würden ohne Ausrüstung und Vorbereitung an die Front geschickt.

Russische Rekruten während einer militärischen Ausbildung auf einem Schießplatz in der von Russland unterstützten und von Separatisten kontrollierten Volksrepublik Donezk. Die Leiche eines gefallenen russischer Soldaten nach einem Angriff ukrainischer Streitkräfte auf russische Stellungen außerhalb von Kiew. Ein russischer Rekrut blickt durch ein Busfenster auf seine Mutter, die er in einem militärischen Rekrutierungszentrum zurücklassen muss. Russische Rekruten nehmen an einem militärischen Training im Patriot-Park außerhalb Moskaus teil.