Ein älterer Patient wird am Bahnhof von Pokrowsk in einen medizinischen Evakuierungszug verlegt. Der speziell ausgestattete Zug von Ärzte ohne Grenzen (MSF) bringt Menschen aus überfüllten Krankenhäusern in der Nähe der Frontlinie in die Westukraine. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

FOTO: Francisco Seco