Politik : Fünf Signale des Superwahljahrs

Wahlschlappe hin oder her – die Kanzlerin sieht sich nicht geschwächt, auch wenn die CDU in Niedersachsen ihr Ziel deutlich verfehlt hat. Mag das Ergebnis in Hannover auch enttäuschend sein, Angela Merkel lässt sich nichts anmerken: „In diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden von der CDU und CSU“, sagt die Parteichefin am Montag. Drohen jetzt negative Nachwirkungen auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis im Bund? Merkel winkt ab. Ihre Partei habe das Selbstverständnis, „dass wir die stärkste Kraft sind“, erklärt Merkel und werde auch so in die am Mittwoch beginnenden Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen gehen. Kein „Wir haben verstanden“, sondern ein erneutes „Weiter so“ am Tag danach.

Auf der einen Seite die Wahlschlappe der CDU in Hannover, auf der anderen Seite der Erfolg der österreichischen Schwesterpartei ÖVP mit Sebastian Kurz und des Mitte-Rechts-Lagers in Wien – Merkel unter Druck. Schicksalswochen für die Kanzlerin? In der Union brodelt es zwar, doch von einem offenen Aufstand keine Spur. In den Sitzungen von Präsidium und Vorstand habe es keinen Streit gegeben, berichten Teilnehmer. Mit ihrer Ankündigung einer umfassenden Analyse der Ursachen für die schwachen Wahlergebnisse auf einer Klausurtagung der Parteispitze habe die Kanzlerin „Druck aus dem Kessel“ genommen.