Anschlag in Brüssel : Fünf Jahre nach dem Terror: „Hass darf es nicht geben“

Sabine Borgignons und Manuel Martinez wären sich normalerweise wohl nie begegnet. Heute kämpfen die beiden Überlebenden der Terroranschläge in Brüssel für ihre Rechte - und gegen das Vergessen.

Brüssel | 22. März 2016, 9.11 Uhr - an den Moment, der ihr Leben für immer veränderte, kann sich Sabine Borgignons nicht erinnern. Erst Wochen später sah sie auf Videoaufnahmen, was geschehen war: Die Belgierin war mit einer Metro in der Brüsseler Innenstadt unterwegs, als eine Bombe explodierte. „Auf den Videos ist zu sehen, dass ich direkt neben demjenigen...

